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    Ankara'da alacak verecek kavgası: 1 ölü

    Alacak verecek meselesinden çıkan tartışma, çatışmaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 03.11.2020 - 07:45
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 07:50
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    Ankara'da alacak verecek kavgası: 1 ölü

    Aykut D. ve Abdülkadir D. ile kimliği belirsiz kişiler arasında alacak verecek anlaşmazlığı yüzünden silahlı kavga çıktı.

    Kavga sonrası Aykut D. ve Abdülkadir D, 06 BCP 315 plakalı otomobille karşı gruptan kaçmaya çalıştı.

    KOVALAMACA SIRASINDA ÇATIŞMA

    Diğer gruptaki kişiler de ikiliyi plakası belirsiz beyaz renkli bir otomobille takip etti. Trafikteki kovalamaca sırasında karşılıklı silahlı kavga devam etti.

    06 BCP 315 plakalı otomobil, Ankara’nın Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarı General Eşref Akıncı Kışlası önüne geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

    Ankara da alacak verecek kavgası: 1 ölü #1

    ELİNDE POMPALI TÜFEKLE YAYA OLARAK KAÇTI

    Diğer gruptakiler de otomobilden inip ikiliye bir süre daha ateş etti, ardından da otomobille olay yerinden kaçtı.

    Ayrıca, elinde pompalı tüfek bulunan bir kişinin de yaya olarak kaçtığı öne sürüldü.

    Silah ve kaza seslerini duyan mahallelinin ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ankara da alacak verecek kavgası: 1 ölü #2

    SIRTINDAN VURULAN KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

    Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aykut D.’nin sırtına isabet eden kurşunlarla, Abdukadir D.'nin de kaza neticesinde yaralandığı belirlendi.

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Aykut D’nin hayatını kaybettiği belirtildi.

    Ankara da alacak verecek kavgası: 1 ölü #3

    KAZA YAPAN OTOMOBİL İLE ÇEVRESİNDE 2 TABANCA BULUNDU

    Polis ekipleri, kaza yapan 06 BCP 315 plakalı otomobilde ve yol kenarındaki arazide 2 adet tabanca buldu.

    Kaza yerinde çok sayıda mermi kovanı yer alırken, otomobil üzerinde de kurşun izlerine rastlandı.

    Görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran polis, diğer gruptaki şüphelilerin yakalanması için inceleme başlattı.

    Ankara da alacak verecek kavgası: 1 ölü #4

    Ankara da alacak verecek kavgası: 1 ölü #5

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