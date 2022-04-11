Yenimahalle ilçesinde yaşlı bir kadın, alışveriş alışveriş fiş tutarının 50 Türk Lirası altında kaldığı için marketin servis aracından şoför tarafından indirildi.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi, İlkyerleşim Mahallesi Batıkent Bulvarı üzerinde bulunan bir grosmarketin otoparkında marketten alışveriş yapan yaşlı bir kadın, marketin servis aracını kullanmak istedi.

Fişi 50 TL altında olduğu için servisten inmesini istedi

Şoför ise yaşlı kadının fişini kontrol ettiği zaman marketten 50 TL’nin altında alışveriş yaptığı için servisten inmesini söyledi.

Ankara'da alışveriş tutarı 50 TL altında kalan yaşlı kadın, servis aracından zorla indirildi - VİDEO

Yolcular tepki gösterdi

Servisten inen yaşlı kadın ise arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Duruma ise diğer yolcular tepki gösterdi.

Belediye "Takipçisi olacağız" dedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin ise konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gültekin, “Konuyla ilgili olarak, ABB Zabıta Daire Başkanlığımız yasal işlemleri derhâl uygulayacak ve sürecin sıkı takipçisi olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.