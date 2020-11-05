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    Ankara'da alkollü sürücü kaza yaptı: 2'si polis 5 yaralı

    Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılay Kavşağı'nda, otomobiliyle kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü önce taksiye, taksi de polis aracına çarptı.
    • İHA
    • 05.11.2020 - 05:11
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 09:13
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    Ankara'da alkollü sürücü kaza yaptı: 2'si polis 5 yaralı

    Saat 02.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılay Kavşağı'nda, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Kolej istikametine ilerleyen Müslüm C. kontrolündeki 06 GA 1737 plakalı FIAT marka otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinde Ulus istikametinde giden Ümit D. idaresindeki 06 T 3560 plakalı taksiye çarptı.

    SAVRULAN TAKSİ, POLİS ARACINA ÇARPTI

    Kazanın şiddetiyle savrulan taksi ise seyir halindeki resmi polis aracına çarparak durabildi.

    Ankara da alkollü sürücü kaza yaptı: 2 si polis 5 yaralı #1

    Kazada; takside bulunan sürücü Ümit D., yolculardan Melisa D. ve Zekeriye K. ile resmi polis aracında bulunan 2 polis memuru yaralandı. Kabin içerisinde sıkışarak yaralanan taksi şoförünü ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkarırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevre hastanelere sevk edildi.

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    HEM ALKOLLÜ HEM KIRMIZIDA GEÇTİ

    Öte yandan trafik polisleri tarafından yapılan alkol muayenesinde alkollü olduğu belirlenen 06 GA 1737 plakalı otomobilin sürücüsü Müslüm C.’nin, aynı zamanda kırmızı ışıkta geçtiği de tespit edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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