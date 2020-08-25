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    Ankara’da alkollü sürücüler denetime takıldı

    Alkollü vatandaşlar trafik uygulaması yapan polis ekiplerine zor anlar yaşatırken, bir vatandaş ise yol kenarında alkolün de etkisiyle uzun süre uyudu.
    • AA
    • 25.08.2020 - 08:42
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    Ankara’da alkollü sürücüler denetime takıldı

    Ankata Trafik ekipleri, kentin belirli kontrol noktalarında gece boyunca vatandaşların trafikte güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla uygulama yaptı.

    Alkol uygulamasının yanında araç sahiplerinin sürücü belgelerini ve araç ruhsatlarını da kontrol eden trafik ekipleri, çoğu zaman zor anlar yaşadı.

    YOLDA SIZAN ALKOLLÜ VATANDAŞ UYANDIRILAMADI

    Alkolmetreyi üflemek istemeyen veya alkollü olmadığını iddia eden sürücüler ile polisler arasında tartışma yaşandı.

    Arjantin Caddesi'nde ise bir vatandaşın yol kenarında hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşı uyandırmaya çalıştı.

    Ankara’da alkollü sürücüler polis ekiplerine zor anlar yaşattı

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Ekipler, alkolün etkisiyle sızdığı anlaşılan vatandaşı uyandıramayınca 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

    Sağlık ekiplerinin de uyandırma çabaları boşa çıkınca alkollü vatandaş, sedyeyle ambulansa alınarak Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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