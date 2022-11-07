Ankara'da alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı kadın öldü

Kaldırımda yürüyen 33 yaşındaki kadın, alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yapılan testte 2,92 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklandı.

Ankara’nın Etimesgut ilçesi TBMM Caddesi'nde 06 GM 621 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Kadir İrfan Sözügüzel, aracıyla kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 33 yaşındaki Merve Onaycı'ya çarptı.

Ağır yaralanan Onaycı, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Genç kadın kurtarılamadı

Onayca, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından araçta çıkan yangın ise itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

2,92 promil alkollü çıktı

Önceki gün meydana gelen kazadan yara almadan kurtulan 29 yaşındaki sürücü Sözügüzel'in ise yapılan testte 2,92 promil alkollü olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Kadir İrfan Sözügüzel, bugün adliyeye sevk edildi.

“Kız arkadaşımı bırakmıştım, moralim bozuktu”

Sözügüzel ifadesinde, kaza öncesi kız arkadaşı ile tartıştıklarını belirterek, “Kız arkadaşımı eve bırakmıştım. Moralim çok bozuktu, alkol aldım. Yolda ilerlerken aniden panik yaptım. Direksiyon hakimiyetini kaybettim. Telaştan kaldırımda yürüyen bayanı fark edemedim. Pişmanım.” dedi.

Tutuklandı

Kadir İrfan Sözgüzel, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Merve Onaycı'nın cenazesi ise dün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.