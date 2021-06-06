Devriye görevi sırasında durdurulan ve uyuşturucu sattığı iddia edilen şahsın üzerinden adres yazılı anahtarlık çıktı. Adreste yapılan aramada yaklaşık 37 kilo esrar ele geçirildi.

Ankara Emniyeti Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği polis ekipleri, Altındağ ilçesinde devriye görevi yaptı.

Malazgirt Caddesi üzerinde yürüyen M.A, R.A. ve A.D. isimli şahısların durumlarından şüphelenen ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ve üst araması yaptı.

Arama sırasında R.A'nın elinde bulunan poşet içerisinden 500 gram esrar, A.D'nin üzerinden ise 14 gram esrar çıktı.

Yapılan sorgulamada şahıslar, uyuşturucuyu A.D'den almak için geldiklerini itiraf etti.

İtirafın ardından A.D'nin üst araması yapıldı.

Şahsın üzerinde adresi yazılı bir ev anahtarı bulundu.

BASKIN YAPILDI

Adresten şüphelenen ekipler harekete geçerek baskın yaptı.

Yapılan aramalarda 36 kilo 500 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

Ankara’da anahtarlığın üzerinde yazılı adreste, 36 kilo 500 gram esrar ele geçirildi VİDEO

SUÇ KAYITLARININ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Gözaltına alınan M.A, R.A. ve A.D'nin geçmişe dönük çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.