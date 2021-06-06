Euro
10.5175
-0.31%
Dolar
8.6267
-0.46%
Altın
524.52
-0.47%
Borsa
1.447
0.96%
Bitcoin
311.236
-1.41%
EXEN Coin
34.86
-2.73%
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C

    Ankara’da anahtarlığın üzerinde yazılı adreste, 36 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

    Devriye görevi sırasında durdurulan ve uyuşturucu sattığı iddia edilen şahsın üzerinden adres yazılı anahtarlık çıktı. Adreste yapılan aramada yaklaşık 37 kilo esrar ele geçirildi.
    • İHA
    • 06.06.2021 - 09:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’da anahtarlığın üzerinde yazılı adreste, 36 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

    Ankara Emniyeti Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği polis ekipleri, Altındağ ilçesinde devriye görevi yaptı.

    Malazgirt Caddesi üzerinde yürüyen M.A, R.A. ve A.D. isimli şahısların durumlarından şüphelenen ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ve üst araması yaptı.

    Arama sırasında R.A'nın elinde bulunan poşet içerisinden 500 gram esrar, A.D'nin üzerinden ise 14 gram esrar çıktı.

    Yapılan sorgulamada şahıslar, uyuşturucuyu A.D'den almak için geldiklerini itiraf etti.

    İtirafın ardından A.D'nin üst araması yapıldı.

    Şahsın üzerinde adresi yazılı bir ev anahtarı bulundu.

    BASKIN YAPILDI

    Adresten şüphelenen ekipler harekete geçerek baskın yaptı.

    Yapılan aramalarda 36 kilo 500 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

    Ankara’da anahtarlığın üzerinde yazılı adreste, 36 kilo 500 gram esrar ele geçirildi VİDEO

    SUÇ KAYITLARININ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Gözaltına alınan M.A, R.A. ve A.D'nin geçmişe dönük çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

    Şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

    Ankara’da anahtarlığın üzerinde yazılı adreste, 36 kilo 500 gram esrar ele geçirildi #1

    Ankara’da anahtarlığın üzerinde yazılı adreste, 36 kilo 500 gram esrar ele geçirildi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir