Ankara’da anestezi teknikeri, hastane müdürünü odasında bıçakladı

Ankara'da Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu, hastanede çalışan anestezi teknikeri Hakkı K. tarafından odasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde anestezi teknikeri Hakkı K., sabah saatlerinde hastane müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu'nu odasına girerek, 4 yerinden bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan Şahnaoğlu, sağlık görevlileri tarafından hastanenin acil servisine götürülüp, ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Saldırıyı gerçekleştiren Hakkı K. ise hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi.

Hakkı K., polis ekiplerine teslim edildi.

HUKUK SERVİSİNE ATANDI DİYE BIÇAKLADI

Gözaltına alınan Hakkı K.'ye, 'bipolar bozukluk' teşhisi konulduğu, bu yüzden pandemi döneminde idari izin verildiği öğrenildi.

İznin ardından yakın dönemde işbaşı yapan Hakkı K.'nin, önceki gün Hukuk Servisi'ne atamasının yapıldığı ve bu atama nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

POLİSE VERDİĞİ İLK İFADE

Hakkı K.'nin polise verdiği ilk ifadesinde de pandemi döneminde çalışmak istemesine rağmen idari izne gönderildiğini, işbaşı yaptıktan sonra da hastane müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu tarafından başka bir serviste görevlendirildiğini, bu atama nedeniyle kendisini bıçakladığını söylediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.