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    Ankara'da aniden yola çıkan kadına otomobil çarptı

    Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşın yaşadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 21.07.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 21.07.2021 - 10:51
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    Ankara'da aniden yola çıkan kadına otomobil çarptı

    Ankara'nın Sincan ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın, kazayla karşı karşıya kaldı.

    Maraşal Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Çarpma sonucunda yaralanan talihsiz vatandaş, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ankara'da aniden yola çıkan kadına otomobil çarptı ViDEO

    Ankara da aniden yola çıkan kadına otomobil çarptı #1

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