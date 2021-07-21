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- Ankara'da aniden yola çıkan kadına otomobil çarptı
Ankara'da aniden yola çıkan kadına otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşın yaşadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 21.07.2021 - 10:29
- Güncelleme : 21.07.2021 - 10:51
Ankara'nın Sincan ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın, kazayla karşı karşıya kaldı.
Maraşal Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı.
KAZA ANI KAMERADA
Çarpma sonucunda yaralanan talihsiz vatandaş, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'da aniden yola çıkan kadına otomobil çarptı ViDEO