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Ankara'da anne ve iki çocuğu ezilmekten son anda kurtuldu

Ankara'da anne ve iki çocuğu ezilmekten son anda kurtuldu Ankara'da anne ile 10 ve 2 buçuk yaşındaki çocuklarının park halindeyken geriye hareket eden dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.