İHA
Ankara'nın Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde cadde üzerinde park halindeki dolmuş geriye doğru hareket etti.
Eşi markette alışveriş yaparken iki çocuğuyla dışarıda bekleyen Ebru Çardak, dolmuşun üzerlerine doğru geldiğini görünce büyük panik yaşadı.
Çardak, 10 yaşındaki kızına kaçmasını söylerken 2 buçuk yaşındaki oğlunu da kucaklayıp kaçtı.
Anne ve çocukları son anda dolmuşun altında kalmaktan kurtuldu.
Dolmuş da marketin önündeki palet ve diğer ürünlere çarparak durdu.
Yaşananlar kamerada
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde anne ve çocuklarının son anda kaçarak kurtuldukları görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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