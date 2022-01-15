Annesine kötü davranan arkadaşını öldüren Volkan Aydın, "İş yerindeki çekiçle yüzüne ve kafasına vurarak öldürdüm” dedi.

Ankara’da Volkan Aydın isimli bir vatandaş, 'annesine kötü davrandığını' iddia ettiği arkadaşı Hasan Hüseyin Akkuş'u, kafasına çekiç vurarak öldürdü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Volkan Aydın ve Ö.C.A. ile E.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“ÇEKİÇLE YÜZÜNE VE KAFASINA VURARAK ÖLDÜRDÜM”

Aydın’ın ifadesinde, şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

“Daha önceki zamanda kendi annesine kötü davrandığını ve kadının ağladığını gördüm. Olay anında Akkuş'u uyandırıp annesine yaptığı bu davranışı konuşmak istediğimi belirttim. Bunun üzerine bana tepki gösteren Akkuş'u, iş yerindeki çekiçle yüzüne ve kafasına vurarak öldürdüm.”

Ankara'da, annesine kötü davranan arkadaşını çekiçle öldürdü VİDEO