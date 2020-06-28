Ankara'da Antalya'ya uzanan yat dolandırıcılığı

Lüks yatlar için pazarlığa girip, yüklü miktarda kapora vererek, tescillerini aldıktan sonra dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 kişi, 'Marina' operasyonunda yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Ankara'dan Antalya'ya yerleşerek, ofis tutup, lüks oto ile yat ticaretine başlayan kişiler için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada şüphelilerin, lüks yatları alıcıymış gibi pazarlığa girip, yüklü miktarda kapora vererek, güven kazandıktan sonra tescillerini de alarak, oto ile yat sahiplerini dolandırdıkları belirlendi.

Polis, parayı ödemeden kaybolan ve verdikleri çekleri de karşılıksız çıkan kişileri adım adım izledi.

'MARİNA' OPERASYONU: SEVGİLİSİNİ MUHASEBECİ YAPTI

Şüphelilere yönelik Antalya, Eskişehir ve Ankara'da yapılan 'Marina' adlı operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 4 silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden örgüt lideri yardımcısı Ç.Ç.’nin kız arkadaşı T.D.'nin, örgütün muhasebecisi olduğu öğrenildi. Şüpheliler, ifadelerinde, Antalya'ya tatile gittiklerini söyledi.

2 AYLIK TEKNİK TAKİP, DOLANDIRICILIĞI ENGELLEDİ

Öte yandan polisin 2 aylık teknik takip sırasında planlanan birçok dolandırıcılık eylemini engellediği ve 5 olayın da aydınlatıldığı bildirildi.