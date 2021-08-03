Ankara’da apartmanı ateşe verme girişimi kamerada

Sıla Apartmanı önüne gelen bir şahıs, sigara yakmak için çıkardığı çakmakla apartman önündeki kuru çalılıkları ateşe verdi. Şahsın o anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ankara’nın Keçiören ilçesi Kamil Ocak Mahallesi Ertaş Sokak’taki Sıla Apartmanı'nın yakınlarına gelen bir kişi, sigarasını yaktığı çakmakla apartman önündeki çalılıkları ateşe verdi.

Kuru çalılıkları saran alevler kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı.

Yoldan geçen bir vatandaş, durumu fark edince apartman sakinlerine haber verdi.

Alevler, apartman sakinlerinin çabaları ile kısa sürede kontrol altına alındı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Bina sakinleri, yaşadıkları şokun geçmesinin ardından güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.

Yangının kasten çıkarıldığı kanısına varan bina sakinleri, şikayetçi olacaklarını açıkladı.

“SABOTAJ GİRİŞİMİ OLDU”

Sıla Apartmanı’ndan yöneticisi, olay anına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Komşular falan da görmemişler. Kameramız bozuktu o ara. Ama orayı almış. Bir tane adam bu kenardan geliyor. İlk önce cebinden çakmağını çıkarıp sigarasını yakıyor. Sonra bu tarafa gelince bile bile burayı ateşe veriyor. Sonra buralar tutuşunca buradan geçen bir vatandaş binanız yanıyor diye zillere basıyor. Hemen biz aşağı indik.

O vatandaş bizim buradaki musluk ve hortumumuzla biz inene kadar müdahale edip söndürüyor. Biz hafta sonra kameramızı yaptırınca baktık ki bile bile yakıyor. Sabotaj girişimi oldu. Yakalanmasını istiyoruz, şikayetçi olacağız.”

“BİLEREK VE İSTEYEREK YAPILMIŞ”

Bina sakinlerinde Çiğdem Bıçakçı ise şu sözleri kaydetti:

“Önce ben inanmadım dolandırıcıdır falan diye. Orada musluk var, hemen söndürebilirsiniz. Bir üst komşumuzu aradım camdan bakın görüyor musunuz bir şey diye. Ulaşamayınca dışarı çıkıp baktım ki bayağı alev alan bir yangının söndürüldüğünü gördüm. Daha sonra o gün kamerada sıkıntı vardı. Kızımın bisikleti kaybolmuştu.

Not etmiştim tarihi ve saati. İndik baktık bir kişi geliyor elinde alışveriş poşeti ile önce sigarasını yakıyor sonrasında köşeden direkt çakmağı ateşliyor ve arkasına bakmadan gidiyor. Ardından sağ olsun bir tane beyefendi geliyor koştur koştur yangın var diye. Bilerek isteyerek yapılmış.”

Ankara’da apartmanı ateşe verme girişimi kamerada VİDEO

