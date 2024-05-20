Ankara'da araba için biriktirdiği para çalındı: Yetkililere seslendi Mobil bankacılık hesabından otomobili için biriktirdiği paranın çalındığını anlayan adam hırsızların yakalanması için savcılığa başvurdu. Mağdur adam bu durumdan bankayı da sorumlu tutarak şikayetçi olacağını belirtti.

DHA

Ankara'da mobil bankacılık hesabından parası çalınan adam isyan etti.

Sincan ilçesindeki bir marketin fırınında çalışan Murat Kalkan, geçen hafta bozulan telefonunu tamirciye verdi.

2 gün tamirde kaldıktan sonra telefonunu alan Kalkan, müşterisi olduğu bankanın mobil bankacılık uygulamasına giremedi.

Bütün birikimi çalındı

Bunun üzerine yardım almak için banka şubesine giden Kalkan, hesabından Mehmet Ö. ve Bayram Y. isimli kişilere 100'er bin lira gönderildiğini, ayrıca 250 bin lira kredi çekilerek 38 bin liranın yine Bayram Y.'ye gönderildiğini öğrendi. Kalkan, ismi geçen kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"İsmi geçen kişiler hakkında karakola ve savcılığa suç duyurusunda bulundum"

Kalkan, "Otomobil almak için 15 yıldır biriktirdiğim 200 bin lirayı hesabımdan çekmek istedim. Banka yetkilisi, hesap hareketlerime baktığında hesabımdaki 200 bin liranın 99 bin 708 lirasının Mehmet Ö. isimli kişiye, 100 bin lirasının da Bayram Y. isimli şahsa 'mobil bankacılık' üzerinden gönderildiğini söyledi. Banka yetkilisi, bir de üzerime 250 bin lira kredi çekildiğini ve bu kredinin de 38 bin lirasının yine Bayram Y. isimli şahsın hesabına aktarıldığı bilgisini verdi. 38 bin lirayı da taksitlendirerek ödemem gerektiğini ifade ettiler. Bu işlemlerin bilgim dahilinde olmadığını söylediğimde 'bankanın yapacağı bir şey yok, savcılığa gideceksiniz' denildi. İsmi geçen kişiler hakkında karakola ve savcılığa suç duyurusunda bulundum." dedi.

"Bankanın güvenlik zafiyeti olduğunu düşünüyorum"

Hesabından para çeken kişileri tanımadığını ifade eden Kalkan, "Hesabımdan para çekildiği günlerde herhangi bir linke tıklamadım ve telefonuma herhangi bir uygulama indirmedim. Başka hesaplara para çıkışı olduktan sonra banka beni arayıp bir kez bile bilgilendirmedi. Mesaj dahi atmadılar. Sadece şüpheli işlem olduğunu düşünerek kredi hesabına bloke koymuşlar. Banka, üzerime çekilen krediyi de ödemek zorunda olduğumu söylüyor. Ben asgari ücretle çalışıyorum. 15 yıllık emeğim gitti. Yetkililerden hırsızların bulunmasını istiyorum. Bankanın güvenlik zafiyeti olduğunu düşünüyorum. Bu durum anlaşılırsa bankadan da şikayetçi olacağım." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)