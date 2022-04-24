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    Ankara’da araç uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
    • 24.04.2022 - 17:24
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    Ankara’da araç uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

    Ankara’nın Ayaş ilçesine bağlı Çanıllı köyü yakınlarındaki Asartepe Barajı mevkisinde dün akşam saatlerinde seyir halinde olan 42 AVA 36 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Metin Çatak, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Sürücü, aracıyla birlikte yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

    2 ölü, 2 yaralı

    Kazada, sürücü Metin Çatak ile araçta bulunan Ender Kırhan hayatını kaybetti, Elvan Kalaylıca ile Uğur Oyanık ise yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla getirildikleri hastanede tedavi altıına alındı.

    Soruşturma başlatıldı

    DHA’nın haberine göre kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ankara’da araç uçuruma yuvarlandı: 2 ölü #1

    Ankara’da araç uçuruma yuvarlandı: 2 ölü #2


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