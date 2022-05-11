- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ankara'da araç ve ziynet eşyalarını çalanlar yakalandı
Ankara'da araç ve ziynet eşyalarını çalanlar yakalandı
Girdikleri lüks sitede ziynet eşyası ve otomobil çaldığı belirlenen 4 şahıs, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
- 11.05.2022 - 17:56
- Güncelleme : 11.05.2022 - 18:06
Yurt genelinde güvenlik güçlerinin hırsızlarla mücadelesi devam ediyor.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gölbaşı ilçesindeki lüks bir sitede hırsızlık yapıldığına dair ihbar aldı.
Ekipler, daireden ziynet eşyaları ile otoparktan lüks otomobil çalınması üzerine çalışma başlattı.
6 saatte yakalandılar
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili şüpheliler A.D., B.K., K.P., ve K.G.'yi yaklaşık 6 saat içinde yakalayarak gözaltına aldı.
Tutuklandılar
Toplamda 80 suç kayıtları bulunan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalınan ziynet eşyaları ve otomobil de sahiplerine teslim edildi.
Ankara'da araç ve ziynet eşyalarını çalanlar yakalandı VİDEO