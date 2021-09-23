Yolun ortasındaki otomobiline binen adam, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vefat ettiğini öğrenen sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Ankara Altındağ ilçesinde park halinde bulunan 06 CLV 71 plakalı otomobiline binen İlhami Topçu, saldırıya uğradı.

Kimliği belirsiz bir kişi tarafından açılan ateş sonucu, boynundan ve koltuk altına isabet eden kurşunlarla ağır şekilde yaralandı.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarını incelemeye alırken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Topçu'nun cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Keçiören Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ankara'da aracına binerken saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti VİDEO

"BABAM ÖLDÜ MÜ"

Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı

Topçu’nun oğlu, güvenlik şeridini aşarak olay yerine girerek “Babam öldü mü?” diye sordu. Acı haberi alan genç çocuk, gözyaşlarına hakim olamadı.

Acı haberi alan yakınları olay yerine gelerek zanlının eşkalinin belirlenmesi için ekiplere yardımcı olmaya çalıştı.