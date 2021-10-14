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    Ankara'da aracını kaldırımda yatan köpeğin üzerine sürdü

    Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir sürücü, otomobilini park etmek isterken kaldırımda yatan köpeğin üstüne sürmeye devam etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 14.10.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 10:23
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    Ankara'da aracını kaldırımda yatan köpeğin üzerine sürdü

    Antalya'da Yenimahalle ilçesi İlkyerleşim Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre, kimliği belirlenemeyen bir sürücü, otomobilini park ederken kaldırımda uyuyan köpeği fark etmesine rağmen üzerine sürmeye devam etti.

    Köpek aracın geldiğini son anda fark ederek can havliyle kaçarken, başka bir köpeğin ise sürücüye havladığı görüldü.

    PARK ETMEDEN UZAKLAŞTI

    Sürücü, otomobilini park etmeden olay yerinden uzaklaştı.

    O anlar güvenlik kameralarına da yansırken, hayvanseverler görüntülere sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

    Ankara'da park etmeye çalıştığı aracını kaldırımda yatan köpeğin üzerine sürdü

    Ankara da aracını kaldırımda yatan köpeğin üzerine sürdü #1

    Ankara da aracını kaldırımda yatan köpeğin üzerine sürdü #2

    Ankara da aracını kaldırımda yatan köpeğin üzerine sürdü #3

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