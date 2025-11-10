Ankara'da arıza yapan aracından inen sürücüye otobüs çarptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Cemal Gürsel Caddesi’nde bir vatandaş, aracının arızalanması sonucu kazaya karıştı.

ARACINDAN İNDİĞİ SIRADA OTOBÜS ÇARPTI

06 ET 9371 plakalı otomobili bozulunca aracından inen vatandaş, 06 HO 1326 plakalı özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler, olayın oluş nedenini ve sorumluları belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.