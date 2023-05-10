Ankara'da arka bacakları ters doğan kuzu görenleri şaşırttı Ankara'da arka bacakları dizinden itibaren ters doğan kuzu, tedavi edilmek için hayvanseverlerden yardım bekliyor. Ameliyat edilmesi durumunda kurtulma ihtimali yüksek olan kuzuyu görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Ankara'da ilginç bir olay yaşandı. Ayaş ilçesi Gökler Mahallesi’nde bir çiftlikte dünyaya gelen kuzu görenleri şaşırttı.

Arka bacakları dizinden itibaren ters doğan kuzu, tedavi edilmek için ise hayvanseverlerden yardım bekliyor.

Son Şans Özürlü Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Aysun Eroğlu, kuzunun yaşaması için tedavi olması gerektiğini söyledi ve sponsor desteği istedi.

"Ameliyat olursa kurtulur"

Eroğlu, “Arka bacakları terse doğru dönük ve o yüzden yürüyemiyor. Ben daha önce bunun gibi 8 tane kuzu büyüttüm. Köylülere bacakları ters doğan kuzuları kesmemelerini söyledim.

Bu kuzunun annesi dün doğum yapmış ve akşamüzeri bana getirdiler. Yarın veterinere götüreceğim. Belki ameliyat olursa kurtulabileceğini düşünüyorum.” dedi.