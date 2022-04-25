Petrol
101.51
-4.37%
Euro
15.87
-0.33%
Dolar
14.77
0.19%
Altın
900.21
-1.69%
Borsa
2494
0.89%
Bitcoin
577.211
-1.78%
BTXN Coin
20.87
-17.28%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Ankara'da arkadaşını öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet istemi

    Cezaevinden çıktıktan 8 ay sonra tartıştığı arkadaşını öldüren Murat Ağarlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 15:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da arkadaşını öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet istemi

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Murat Ağarlı, geçtiğimiz yıl cezaevinden tahliye edildi.

    Tahliye edilmesinin üzerinden 8 ay geçen Ağarlı, 2 Kasım 2021'de inşaatta çalışan Cengiz Alışlı, 200 TL'lik borcunu ödemesi için Erol Atlı ve arkadaşı Murat Ağarlı ile tartıştı.

    Ağarlı, tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkarıp, Alışlı ve onun arkadaşı Evren E.'ye ateş etti.

    Saklandığı evde yakalandı

    Göğsünden vurulan Cengiz Alışlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evren E.'ye ise kurşun isabet etmedi. Olayın ardından kaçan Murat Ağarlı, Çankaya'da saklandığı evde gözaltına alındı.

    Tekrar tutuklandı

    Ağarlı, mahallelerinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle Alışlı'yı öldürdüğünü ileri sürdü. 20'ye yakın suç kaydı olduğu ve uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden Mart 2021'de çıktığı belirlenen Murat Ağarlı, mahkemece tutuklandı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

    Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

    İddianamede Murat Ağarlı hakkında, Cengiz Alışlı'ya yönelik 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Evren E.'ye de öldürme amaçlı ateş ettiği için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

    Yanındaki arkadaşına da ateş etti

    İddianamede Ağarlı'nın, Cengiz Alışlı'ya 3 el ateş ettiği, yanında bulunan Evren E.'ye de ateş ettiği; ancak kurşun isabet etmediği belirtildi. Sanık Murat Ağarlı, Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

    Ankara da arkadaşını öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet istemi #1

    Ankara da arkadaşını öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet istemi #2


    İlginizi Çekebilir

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bayramı bayram gibi kutlayacağız
    Gündem

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bayramı bayram gibi kutlayacağız

    'Will Smith'in tokadı hepimize atıldı'
    Magazin

    'Will Smith'in tokadı hepimize atıldı'

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Görüş Bildir