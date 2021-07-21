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Ankara'da aşırı sıcaklar, hırsızlara davetiye çıkardı

Ankara'da aşırı sıcaklar, hırsızlara davetiye çıkardı

Güç içerisinde 40 dereceye varan sıcaklıklar, gece saatlerinde de 27 dereceyi buldu. Vatandaşların kapılarını ve pencerelerini açık bırakması nedeniyle hırsızlar, bu durumu fırsat bildi.