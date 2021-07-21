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    Ankara'da aşırı sıcaklar, hırsızlara davetiye çıkardı

    Güç içerisinde 40 dereceye varan sıcaklıklar, gece saatlerinde de 27 dereceyi buldu. Vatandaşların kapılarını ve pencerelerini açık bırakması nedeniyle hırsızlar, bu durumu fırsat bildi.
    • İHA
    • 21.07.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 21.07.2021 - 08:50
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    Ankara'da aşırı sıcaklar, hırsızlara davetiye çıkardı

    Ankara’da gündüz saatlerinde 40 dereceye kadar varan sıcaklık, gece yarısından sonra 27 dereceyi gösterdi.

    Sıcaktan bunalan vatandaşlar aşırı sıcaktan dolayı pencereleri ve balkon kapıları açık uyumak zorunda kaldılar. Bu durum hırsızlara davetiye çıkarttı.

    KUĞULAR DA SERİNLEMEK İSTEDİ

    Öte yandan Ankara’nın simgesi olan Kuğulu Park’taki kuğular da serinlemek için suya girdi.

    Ankara'da aşırı sıcaklar, hırsızlara davetiye çıkardı VİDEO


    Ankara da aşırı sıcaklar, hırsızlara davetiye çıkardı #1

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