Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın çıktı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da Sabancı Bulvarı üzerinde yer alan Atatürk Orman Çiftliği arazisi, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kundaklandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına aldı.

Rüzgarın da etkisiyle alevlerin kuru otlarda yayılmasını engellemek için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. Yükselen alevlerin dumanları, sürücülere zor anlar yaşattı.

1 GÖZALTI

Güçlükle kontrol altına alınan yangınla ilgili olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Yangının 4-5 farklı noktada çıktığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın ViDEO



