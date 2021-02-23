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Ankara'da ayrılmak isteyen evli sevgilisini öldüren zanlı tutuklandı

Ankara'da ayrılmak isteyen evli sevgilisini öldüren zanlı tutuklandı

43 yaşındaki sevgilisini ayrılmak istediği için sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren katil zanlısı tutuklanırken, kadının 27, zanlının ise 12 yıllık evli olduğu ortaya çıktı.