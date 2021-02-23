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    Ankara'da ayrılmak isteyen evli sevgilisini öldüren zanlı tutuklandı

    43 yaşındaki sevgilisini ayrılmak istediği için sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren katil zanlısı tutuklanırken, kadının 27, zanlının ise 12 yıllık evli olduğu ortaya çıktı.
    • DHA
    • 23.02.2021 - 14:44
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    Ankara'da ayrılmak isteyen evli sevgilisini öldüren zanlı tutuklandı

    Ankara’nın Keçiören ilçesinde Atapark Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda evli ve 5 çocuk babası Hasan D. (32), ilişki yaşadığı kendisi gibi evli olan 3 çocuk annesi Birgül Y.'yi (43), iddiaya göre kendisinden ayrılmak istediği için sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

    KISA SÜREDE YAKALANDI

    Olaydan sonra kaçan ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Hasan D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    BİRİ 12 DİĞERİ 27 YILLIK EVLİYDİ

    Hasan D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Hasan D.'nin 12 yıllık, Birgül Y.'nin ise 27 yıllık evli olduğu öğrenildi.

    Ankara da ayrılmak isteyen evli sevgilisini öldüren zanlı tutuklandı #1

    Ankara da ayrılmak isteyen evli sevgilisini öldüren zanlı tutuklandı #2

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