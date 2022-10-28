Ankara’da babasını tacizle suçlayıp öldüren sanıktan şikayetçi olmadı

Annesine sokakta tacizde bulunduğunu iddia ettiği adamı döverek öldüren sanığın yargılaması başladı. Bugünkü duruşmada maktulün kızı, sanıktan şikayetçi olmadığını bildirdi.

Ankara’nın Mamak ilçesi Şahintepe Mahallesi 657'nci Sokak'ta 13 Ağustos günü hurda toplayan S.Ş. (54) adlı kadına, Ramazan Dörttaş (60), sözlü ve fiziki tacizde bulundu.

S.Ş., oğlu Yusuf Şavur'u (33) arayarak, durumu anlattı.

Yusuf Şavur da, annesine taksiye binmesini söyledi.

Sokağın ortasında dövdü

Taksiyle seyir halindeyken yolda kendisini taciz eden Ramazan Dörtdaş’ı gören S.Ş., oğluna söyledi.

Taksiden inen S.Ş. ve Yusuf Şavur, Dörttaş'ı kovalamaya başladı.

Şavur, yüzüstü yere düşen Dörtdaş'ı darbetti.

“Kimse karışmasın, namus meselesi”

Bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı olayda, Yusuf Şavur çevresindekilere “Kimse karışmasın, namus meselesi” diye bağırdı.

Yusuf Şavur, annesinin araya girmesiyle olay yerinden ayrıldı.

5 gün sonra öldü

Ağır yaralanan Ramazan Dörtdaş, kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Şavur ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“Öldürme ya da yaralama kastım yoktu”

Yusuf Şavur'un, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına başlandı.

Savunmasını yapan sanık Yusuf Şavur, maktulün annesine kendisini hayırsever olarak tanıttığını, sözlü ve fiziki şekilde taciz ettiğini iddia ederek, “Olay günü annem beni aradı; 'Koş, yetiş beni taciz eden adam burada' deyince ben de taksi ile annemin olduğu yere gittim. Annem korkmuştu ve sakinleştirdim. Sonra annemi de taksiye bindirip ağabeyime götürürken, annem kendini taciz eden adamı gördü.

Arabadan indim, annem de arkamdan indi. Maktul annemi görünce, küfretti. Sonra da bana küfretti, kaçmaya başladı. Ben de arkasından koştum. Sonra beraber yere düştük. Kalkınca sinirle bir iki kere vurdum. Öldürme ya da yaralama kastım yoktu. Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum.” dedi.

Tutuklu kalacak

Duruşmaya müşteki olarak katılan Ramazan Dörttaş'ın kızı Aycan D. İse sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi.

Aycan D., “Babamda hırsızlık, kadın pazarlama ve kumar gibi birçok kötü huy vardı. Anneme de sağlığında çok kötülük etti. Annem boşandığı halde ondan kurtulamadı. Ayrıca babamın sapık hareketleri de vardı.” dedi.

DHA’nın haberine göre avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk durumunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.