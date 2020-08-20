Ankara'da bagajında çocuklar varken yola devam eden sürücü

Bagajında çocuklar varken trafikte seyir halinde ilerleyen sürücü, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'nde bir aracın, bagajında çocuklar ile trafikte seyir ettiği görüntülerin yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucunda aracın 06 BRU 248 plakalı araç olduğu ve sürücüsünün S.Y. olduğu tespit edildi.

'BAGAJ KAPAĞI SORUNLU' DEDİ

Avukat olduğu öğrenilen S.Y. polise verdiği ifadesinde, kızı D., arkadaşı H.E. ve arkadaşının kızı ile seyir halindeyken aracının bagaj kapağındaki sorundan dolayı kendiliğinden açıldığını ve aracın arkasında oturan kızı ve arkadaşının kızının arka koltuğu yatırarak bagaj kısmına geçtiklerini öne sürdü.

S.Y., fark ettiğinde aracı uygun bir yerde durdurduğunu ve bagajı kapatarak çocukları arka koltuğa oturttuğunu söyledi.

Bagajında çocuklar varken yola devam eden sürücü

ADLİ VE İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Şahsa polis merkezinde "TCK 179/2 trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldığı, ayrıca 47/1 D maddesi gereği idari işlem uygulandığı öğrenildi.