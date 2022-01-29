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    Ankara'da bahis çetesine operasyon: 32 tutuklama

    Vatandaşları sosyal medya hesabından paylaştıkları sahte bahis kuponlarıyla kandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 32 kişi polis ekiplerince, gözaltına alınarak, cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 29.01.2022 - 12:08
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    Ankara'da bahis çetesine operasyon: 32 tutuklama

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hazırladıkları sahte kuponları sosyal medyada paylaşıp yüksek kazanç vaadiyle yurt genelinde tuzağa düşürdükleri insanlardan haksız kazanç elde eden şahıslar için operasyon başlattı.

    35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyon için harekete geçen ekipler, Polatlı ilçesi merkezli düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 35 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

    BANKA HESAPLARINDA 30 MİLYON LİRALIK PARA TESPİT EDİLDİ

    Zanlıların oluşturdukları bu yöntemle binlerce kişiyi dolandırdıkları, kontrol edilen banka hesaplarından ise 30 milyon TL’lik para hareketinin olduğu öğrenildi.

    32 KİŞİ TUTUKLANDI

    Yakalanan şahıslardan 32’sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtilirken, diğer 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

    Ankara da bahis çetesine operasyon: 32 tutuklama #1


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