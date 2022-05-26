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    Ankara'da bakıcı kadından, patronunun otomobiline taşlı saldırı

    S.A. isimli kadın, çocuklarına bakıcılık yaptığı Özgen Erik'in otomobilini taşla parçaladı. Erik, S.A.'nın platonik aşık olduğunu, S.A. ise evlenme vaadi ile kandırıldığını ileri sürdü.
    • 26.05.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 13:39
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    Ankara'da bakıcı kadından, patronunun otomobiline taşlı saldırı

    Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, önceki gün gece saatlerinde, biri 3 diğeri 6 yaşında Özgen Erik’in çocuklarına bakıcılık yapan S.A. (35), siteye gelip Erik’in otomobilini taşladı.

    Kadın, otomobilin cam, ayna ve sileceklerini taşla paramparça etti.

    Özgen Erik sabah otomobilindeki zararı görünce, kameralardan elde ettiği görüntülerle polise giderek şikayette bulundu.

    DHA’nın haberine göre; Erik, S.A.’nın 2 ay boyunca 3 ve 6 yaşındaki çocuklarının bakıcılığını yaptığını, sonrasında ise işten ayrıldığını ileri sürdü.

    Evlenme vaadi ile kandırıldığını ileri sürdü

    Karakolda ifade veren S.A. ise, Erik'in kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını, yaklaşık 5 bin lirasını aldığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

    S.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Ankara da bakıcı kadından, patronunun otomobiline taşlı saldırı #1

    “Platonik aşıktı, reddedince bakıcılığı bıraktı”

    Özgen Erik, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

    “Kendisi platonik aşıktı. Reddedince bakıcılığı bıraktı. Yaklaşık 1,5 ay sonra evime gelerek arabama taş ile zarar verdi. Şikayetçi oldum, uzaklaştırma kararı isteyeceğim. Bir sitenin içinde bunu yapabilen kim bilir başka neler yapar? 2 çocuğum var, tedirginim. Geç saatte geldiği için sitede yaşayanlar uyuyordu, o esnada kimse dışarıya çıkmadı. Ben sabah gördüm otomobilime zarar verildiğini.”

    ‘İmam nikahı kıydı, eski eşi ile görüşmeye devam etti’

    S.A. da Özgen Erik'i uzun yıllardır tanıdığını, evlilik vaadi ile kendisini kandırarak dini nikah kıydığını; ancak eski eşiyle görüşmeye de devam ettiğini ileri sürdü.

    S.A., Erik'in kendisinden borç para aldığını ve silah ile tehdit ettiğini, olayın yaşandığı gece ise alkollü olduğunu ve otomobile zarar verdiğini hatırlamadığını iddia etti. S.A., "Ben de kendisi hakkında şikayette bulundum." dedi.

    Ankara da bakıcı kadından, patronunun otomobiline taşlı saldırı #2

    Ankara da bakıcı kadından, patronunun otomobiline taşlı saldırı #3

    Ankara da bakıcı kadından, patronunun otomobiline taşlı saldırı #4

    Ankara da bakıcı kadından, patronunun otomobiline taşlı saldırı #5


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