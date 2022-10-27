Petrol
95.03
1.32%
Euro
18.5662
-1.09%
Dolar
18.5919
-0.09%
Altın
993.4
-0.20%
Borsa
3935
-1.05%
Bitcoin
386.307
-1.10%
BTXN Coin
10.64
-0.56%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Açık 17 C

    Ankara'da baklava yeme yarışmasından şaşırtan görüntüler

    Ankara'da düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri'nde baklava yeme yarışması ilginç görüntülere sahne oldu. O anlar kameraya böyle yansıdı.
    • 27.10.2022 - 18:31
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 19:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da baklava yeme yarışmasından şaşırtan görüntüler

    Ankara Gaziantepliler Derneği ve Akat Fuar iş birliğiyle düzenlenen, ‘Gaziantep Tanıtım Günleri’ 27-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere, Altınpark Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

    Gaziantep’in kendine has özelliklerini ve kültürünü vatandaşlara tanıtan etkinlik, Gaziantep mutfağının eşsiz lezzetlerinden olan katmer, baklava, lahmacun ve kebap gibi birçok yöresel lezzeti, vatandaşların beğenisine sundu.

    En hızlı baklava yeme yarışmasından renkli görüntüler

    Açılan stantlar sayesinde Ankaralılar farklı lezzetleri deneyimledi. Tanıtım günlerinde düzenlenen 'En Hızlı Baklava Yeme Yarışması' ise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

    “Baklava gayet lezzetli, yemesi de kolay”

    Gaziantep tanıtım günlerinde yapılan baklava yarışmasını kazanan Yücel Selçuk, “Ben Doğu bölgesine hakim biriyim. O bölgede de çok defa baklava yemiştim. Gayet lezzetli, yemesi de kolay. Tavsiye ederim. 2 tane daha yerim” dedi.

    Ankara'da baklava yeme yarışmasından şaşırtan görüntüler VİDEO

    Ankara da baklava yeme yarışmasından şaşırtan görüntüler #1

    “Gaziantep’i ayağımıza getirmişler, çok memnun kaldık”

    Gaziantep Tanıtım Günleri etkinliklerinde keyifli vakit geçirdiğini ve alışveriş yaptığını ifade eden Meliha Yüksel, “Çok güzel bulduk. Gaziantep’i ayağımıza getirmişler, çok memnun kaldık. Ürünlerini de kullanıyorduk zaten. Memnun olduğum için bugün buradayım. Kurular, biberler, tatlılar, kahvemizin yanına lokum ve kuruyemiş gibi bu şekilde alışverişimizi tamamlaya çalışıyoruz” diye konuştu.

    Ankara da baklava yeme yarışmasından şaşırtan görüntüler #2

    “Katladıktan sonra içine fıstığını, kaymağını ve şekerini ekliyoruz”

    Katmer tatlısının çok ince açılması gerektiğini ifade eden tatlı ustası Mahmut Genç, “Katmeri katladıktan sonra içine fıstığını, kaymağını ve şekerini ekliyoruz. Fırına veriyoruz. Anlattığım bütün işlem 3-4 dakikalık işlemdir. Gaziantep’e özgü kılan tabii ki fıstığıdır” ifadelerini kullandı.

    İHA'nın haberine göre başkentte açılan Gaziantep Tanıtım Günleri 30 Ekim'e kadar devam edecek.

    Ankara da baklava yeme yarışmasından şaşırtan görüntüler #3

    Ankara da baklava yeme yarışmasından şaşırtan görüntüler #4

    Ankara da baklava yeme yarışmasından şaşırtan görüntüler #5


    Kamera karşılaştırması: 10 yıllık Nokia 808 PureView, iPhone 14 Pro'ya karşı
    Teknoloji

    Kamera karşılaştırması: 10 yıllık Nokia 808 PureView, iPhone 14 Pro'ya karşı

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Avrupa Merkez Bankası faizi 75 baz puan artırdı
    Ekonomi

    Avrupa Merkez Bankası faizi 75 baz puan artırdı

    Görüş Bildir