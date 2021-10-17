Ankara'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Polatlı ilçesinde bir apartmanın ikinci katından dengesini kaybederek düşen 2 yaşındaki Hediye D. yaşamını yitirdi.

Ankara’nın Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi Nilgün Caddesinde bulunan bir apartmanın 2’inci katında, balkonda bisikletin üzerine çıkan Hediye D. (2) dengesini kaybederek yere düştü. Kızının düştüğünü fark eden anne apartmanın önüne koştu.

DEVRİYEDEKİ POLİS EKİPLERİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Yaralanan çocuğunu kucağına alan anne o sırada devriye görevini gerçekleştiren polis ekiplerine koştu. Polis ekipleri hızlı bir şekilde Hediye D.’yi Polatlı Devlet Hastanesi’ne götürdü.

ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen Hediye D. yaşamını yitirdi.