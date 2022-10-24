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    Ankara'da balon operasyonu: 3 gözaltı

    Pursaklar'da İl Emniyet Müdürlüğünce, takipli otodan hırsızlık yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen 'balon' operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • 24.10.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 18:01
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    Ankara'da balon operasyonu: 3 gözaltı

    Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışmalar yapıldı.

    Çalışmalar neticesinde belirtilen hırsızlık olayının, üç şüpheli erkek şahıs tarafından gri renkli bir araç ile gerçekleştirildiği öğrenildi.

    Şüpheliler yakalandı

    Bunun üzerine yapılan çalışmalarda olayda kullanılan araç, Kıbrıs köyü yakınlarında bulunan bir dere yatağında terk halde bulundu. Şüpheli şahıslar, yapılan çalışmalar neticesinde Kırıkkale iline kaçmak üzereyken Elmadağ ilçesinde kovalamaca neticesinde yakalandı.

    29 bin 300 lira ve 13 bin dolar ele geçirildi

    Ekipler tarafından yapılan sorguda, şahısların E.Y., F.B. ve suça sürüklenen çocuk olan E.M. isimli şahıslar olduğu anlaşıldı. Şüpheli E.Y.'nin yapılan üst aramasında siyah poşet içerisinde 29 bin 300 lira, F.B.'nin üst aramasında ise 13 bin dolar para ele geçirildi.

    Başka suçlardan da arandığı tespit edildi

    Şüphelilerden E.Y.’nin 44'ü otodan hırsızlık olmak üzere toplamda 86 suç kaydı olduğu ve 11 ayrı suçtan değişik illerdeki mahkemelerce arandığı kaydedildi.

    F.B.’nin ise 13’ü otodan hırsızlık olmak üzere toplamda 35 suç kaydı olduğu ayrıca Yozgat’ta bulunan bir kuyumcudan takip sonucu toplamda 3 kilogram altının çalındığı otodan hırsızlık olayının şüphelisi olduğu ve bu suçtan arandığı tespit edildi.

    5 suç kaydı bulundu

    İHA'nın haberine göre, suça sürüklenen çocuk olan E.M.’in ise 5 suç kaydı olduğu tespit edildi. Öte yandan, şüphelilerin yapılan sorgu işleminin ardından adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

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