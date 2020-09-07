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    Ankara'da banka nakil aracından 4,5 milyon liralık hırsızlık

    Ankara'da bir güvenlik görevlisi, çalıştığı banka nakil aracından 4,5 milyon lirayı alarak kaçtı.
    • AA
    • 07.09.2020 - 17:03
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    Ankara'da banka nakil aracından 4,5 milyon liralık hırsızlık

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen olayda, güvenlik görevlisi Ayhan B, birlikte çalıştığı görevli A.Ö. ile özel bir bankanın Vatan Caddesi'ndeki şubesine geldi.

    A.Ö'yü şubeye bırakan Ayhan B, bir işi olduğunu belirterek, kısa sürede döneceğini söyledi.

    GERİ DÖNMEDİ

    Bir süre sonra nakil aracının park edilen yerde olmadığını gören ve Ayhan B'nin dönmemesi üzerine şüphelenen A.Ö, şirketi arayarak yetkililere durumu bildirdi.

    Ankara da banka nakil aracından 4,5 milyon liralık hırsızlık #1

    Yapılan incelemede, aracın aynı cadde üzerindeki başka bir bankanın önünde olduğu belirlendi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kısa süreli incelemenin ardından banka nakil aracınının terk edildiğini tespit etti.

    Ankara'da banka nakil aracından 4,5 milyon liralık hırsızlık VİDEO

    PARA DOLU ÇANTAYLA KAÇTI

    Para dolu çantanın da araç içerisinde bulunmaması üzerine araştırma başlatan ekipler, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda zanlının para dolu çantayla ağabeyi Selahattin B'ye ait araca binerek, olay yerinden ayrıldığını belirledi.

    Ankara da banka nakil aracından 4,5 milyon liralık hırsızlık #2

    A.Ö'nün ifadesine başvuran ekipler, Ayhan B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Ankara da banka nakil aracından 4,5 milyon liralık hırsızlık #3

    Ankara da banka nakil aracından 4,5 milyon liralık hırsızlık #4

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