Ankara'da başıboş köpekler 72 yaşındaki kadına saldırdı

Çeşmeden su doldurduğu esnada 13 köpeğin hedefi olan Aysel Saylem, çevredekilerin müdahalesiyle kurtuldu. Yaşlı kadının bacağında derin yaralar oluştu.

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı İkipınar köyünde ağaç suyu almak için eşi Ali Saylem'le beraber çeşmeye giden Aysel Saylem, su doldurduğu esnada boş arazideki 13 köpeğin saldırısına uğradı.

Kadın can havliyle çığlık atmaya başlarken, yardımına arabadaki eşi ve çevredekiler koştu.

Hastanelik oldu

Köpeklerden kurtarılan kadın, Pursaklar Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Her iki bacağında da köpek ısırığına bağlı derin yara izleri oluşan Aysel Saylem tedavi altına alındı.

Belediyeye seslendi: Gerekeni yapın

Ölümle burun buruna gelen kadın hareket etmekte, yürümekte ve günlük işlerini yapmakta aşırı zorlandığını söyledi. İlçe belediyesinin konuyla yeterince ilgilenmediğini belirten Saylem, yetkililerden sorunlarının çözümü kavuşturulmasını istedi.

"Yalnız olsaydık bizi parçalarlardı"

Olayla ilgili İHA'ya konuşan Aysel Saylem, "Bu köpeklerden çok şikayetçiyiz. Eğer yalnız olsaydık beni de eşimi de parçalarlardı. Her iki bacağımdan da ısırdılar ve sağ bacağımda çok yara var. Diz kapağımın altı da dünden beri çok kanıyor. Yürüyemiyorum. Sağ bacağımı çekemiyorum. Yürürken zorluk çekiyorum. Bacağımın üstünü koparmışlar, orada kalıcı iz kalabilirmiş. Burada çok köpek var. Eşim korkusundan gelemiyor bazen buraya." ifadelerine yer verdi.

"Eşimin üzerine bir anda hücum ettiler"

Ali Saylem ise "Eşim suyu doldururken ben arabayı yola çekiyordum. O anda orada tek bir köpek vardı. O köpek hırlamaya başlayınca ağacın dibindeki köpeklerle birlikte 12-13 köpek birden eşimin üzerine hücum ettiler. Ben kendimi arabadan zor attım. Oradaki insanlar da geldi. Onların yardımıyla eşimi kurtardık. Yoksa paramparça yapacaklardı. Bu sıkıtımızın giderilmesi için de buralara su verilmesini rica ediyoruz. Burada köpekleri etle besliyorlar. Eğer besleyeceklerse bir köpek bakımevi kurup orada beslesinler." dedi.