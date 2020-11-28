Ankara'da başından vurulan hemşire ifade verdi: Beni eşim vurdu

Polis memuru olan eşinin silahıyla vurulan kadın tedavisinin ardından ifade vererek, "Rızam dışında cinsel ilişkiye zorlandım, evi terk etmek isterken eşim bana ateş etti." dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan Sevginur ile Müslüm Aktaş çiftinin evinde silah sesi duyan komşuları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri, Sevginur Aktaş'ı silahla başından vurularak yaralanmış halde buldu.

POLİS EŞE GÖZALTI

Polis ekipleri yüzünde sıyrık ile tırnak izleri bulunan polis memuru Müslüm Aktaş’ı gözaltına alırken, Sevginur Aktaş yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'İNTİHAR' SAVUNMASI

Müslüm Aktaş ilk ifadesinde eşinin kredi çekip aldığı evi ailesine devretmek istemesi üzerine tartıştıklarını, farklı odalara ayrıldıklarını bir süre sonra eşinin yanına gelip, "Bu hayattan sıkıldım, boşanmak istiyorum." dediğini iddia etti.

Sevginur Aktaş'ın evi terk etmek istemesi üzerine sakinleştirmeye çalıştığını savunan Müslüm Aktaş, eşinin oturma odasındaki silahı alıp yatak odasına geçtiğini, "Bıktım artık öldüreceğim kendimi" dediğini, o sırada elindeki silahı almak için aralarında arbede yaşandığını ve yüzündeki çiziklerin de bu esnada olduğunu ileri sürdü.

Şüpheli Müslüm Aktaş, arbede sırasında eşinin tetiğe bastığını ve başından yaralanarak kanlar içinde yatağa yığıldığını öne sürdü.

TUTUKLANDI

Müslüm Aktaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKAN KADIN İFADE VERDİ

Riskli ameliyatın ardından uzun süre yoğun bakımda kalan daha sonra servise alınan Sevginur Aktaş olaya ilişkin fade verdi.

"ANNEME GİTMEME İZİN VERMEDİ"

Eşiyle 2 aydır evli olduğunu söyleyen ve olay anını anlatan Sevginur Aktaş, "Annemleri özlediğimi söyledim. Ellerini öpmek için Kırıkkale'ye götürmesini istedim. Müslüm kabul etmedi. 'Ben seni çok kıskanıyorum.' diyerek annemlere götürmeyeceğini söyledi. Uyumak için yatak odasına gitti. Saat 14.00 sıralarında uyandı. Daha sonra mutfağa geldi. Ben yemek yapmıştım. Aramızda tartışma çıktı, o esnada beni darbetti." dedi

"RIZAM OLMADAN BENİMLE İLİŞKİYE GİRDİ"

Kendisini korumak için eşinin boynunu çizdiğini söyleyen Sevginur Aktaş, şöyle devam etti:

"Gün boyu bu kavgamız devam etti. Akşam saat 20.00 sıralarında beni yatak odasına götürdü, rızam dışında benimle ilişkiye girdi. Bu olay beni olumsuz etkiledi, bir an önce evi terk edip annemlere gitmek istedim. Yatak odasında üstümü giyindim. Dışarı çıkmak istediğim sırada, Müslüm önüme geçti. 'Seni öldüreceğim' dedi.

"GİTMEK İSTEYİNCE ATEŞ ETTİ"

Salona gitti, silahını her zaman bırakmış olduğu televizyon ünitesinden alıp geldi. "Seni vururum" diyerek, silahı bana doğrulttu. Beni vuracağını hiç düşünmüyordum. Gitmek için ısrar ettiğim sırada bana ateş etti. Daha sonrasını hatırlamıyorum."

BİRÇOK SUÇTAN İDDİANAME HAZIRLANDI

İfadelerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Müslüm Aktaş hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yaralama" suçlarından iddianame hazırlandı.

İddianamede, şüphelinin ifadelerinin gerçeklikle bağdaşmadığı vurgulanarak Sevginur Aktaş'ın gözünde "ekimoz" oluşacak şekilde darbedildiği, daha sonra ikametten ayrılmasının zorla engellendiğini ve rızası olmaksızın cinsel saldırıya maruz kaldığı kaydedildi.

56 YIL HAPSİ İSTENDİ

Müslüm Aktaş'ın mağdur Sevginur Aktaş'a, "seni vururum, öldürürüm" şeklinde tehditte bulunduğunun sabit olduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin, eşine ateş ederek hayati tehlike geçirecek şekilde öldürmeye teşebbüs eylemini gerçekleştirdiği ifade edildi.

ddianamede, Müslüm A'nın 56 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.