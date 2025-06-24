Ankara'da bebek cesedi bulunan apartmanın sakinleri endişeli

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki hafta önce uyuşturucu suçundan dolayı cezaevine giren G.İ.'nin ailesi önceki gün kızlarının yaşadığı apartman dairesini temizlemek istedi.

Evdeki çalışmalar sırasında G.İ.'nin 12 yaşındaki erkek çocuğu E.İ., derin dondurucuda bebek cesedi buldu.

İncelemelerin ardından bebeğin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bebeğin kime ait olduğu henüz öğrenilemezken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

"TEDİRGİN HİSSEDİYORUM"

Olayın yaşandığı apartmanda oturan bir kişi korku duyduğunu belirterek, "Bu olaydan sonra sanki kendi evimden soğudum. Hayatımda karakola dahi gitmişliğim yok. Bizim binamıza yakışmayan bir olaydı. Tedirgin hissediyorum. Senelerdir bu apartmanda yaşıyoruz. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Huzursuz oldum. Bu gece uyuyamadım. Komşumuzla çok ilgimiz yoktu. Aşağı katlarda oturduğu için çok görmüyordum. Herhangi bir şey hissetmemiştik" dedi.