Petrol
90.11
-1.21%
Euro
18.3603
0.16%
Dolar
18.6086
0.14%
Altın
980.88
-0.55%
Borsa
3999
0.54%
Bitcoin
363.345
-0.70%
BTXN Coin
10.58
3.32%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Ankara'da bekçi, boşanma aşamasındaki eşini vurdu

    31 yaşındaki bekçi Bülent U. boşanma aşamasındaki eşi Tuğba U.'yu sokak ortasında tabanca ile ateş ederek yaraladı. Kaçan Bülent U., daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.
    • 25.10.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 13:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da bekçi, boşanma aşamasındaki eşini vurdu

    Ankara'nın Altındağ ilçesi Başak Mahallesi 1699’ncu Sokak'ta Tuğba U., çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan 9 yıllık eşi Bülent U. ile 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı.

    Tuğba U., daha sonra 1 çocuğunun babası eşinden boşanmak için dava açtı. Tuğba U., boşanma aşamasında eşinin sürekli kendisini rahatsız etmesi üzerine uzaklaştırma kararı aldırdı.

    3 el ateş etti

    Bülent U., dün konuşmak için eşiyle bir araya geldi. Çift arasında tartışma çıktı. Bülent U., tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkarıp, sokak ortasında eşinin bacaklarına 3 el ateş etti.

    Tuğba U., kanlar içinde yere yığılırken, Bülent U. koşarak uzaklaştı. Bülent U.'nun olay yerinden uzaklaşması çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Ankara'da bekçi, boşanma aşamasındaki eşini vurdu VİDEO

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tuğba U., ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Şüpheli gözaltına alındı

    Tuğba U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli Bülent U. ise polisin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Ankara da bekçi, boşanma aşamasındaki eşini vurdu #1

    Ankara da bekçi, boşanma aşamasındaki eşini vurdu #2

    Ankara da bekçi, boşanma aşamasındaki eşini vurdu #3

    Ankara da bekçi, boşanma aşamasındaki eşini vurdu #4

    Ankara da bekçi, boşanma aşamasındaki eşini vurdu #5

    Ankara da bekçi, boşanma aşamasındaki eşini vurdu #6


    Mustafa Sarıgül, İyi Parti'ye geçen Eşref Fakıbaba’yı eleştirdi
    Gündem

    Mustafa Sarıgül, İyi Parti'ye geçen Eşref Fakıbaba’yı eleştirdi

    Samsung, Avrupa'da yeni bir tesis kurma hazırlığında
    Teknoloji

    Samsung, Avrupa'da yeni bir tesis kurma hazırlığında

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Görüş Bildir