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- Ankara’da bekçi kulübesindeki cinayet aydınlatıldı
Ankara’da bekçi kulübesindeki cinayet aydınlatıldı
Ankara'nın Sincan ilçesinde taş ocağında yaşanan cinayet jandarma ekipleri tarafından çözüldü.
- İHA
- 25.02.2021 - 18:41
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, taş ocağında bekçilik yapan İ.A. adlı şahsın bir süredir yanında kalan S.O. adlı şahısla birlikte alkol aldıktan sonra tartıştıklarını tespit etti.
ALKOL ALDIKTAN SONRA ÇIKAN TARTIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ
Yaşanan tartışma sonrasında S.O isimli vatandaşın İ.A.'yı av tüfeğiyle vurarak öldüğü belirlendi.
S.O. hakkında adli işlem başlatıldı.