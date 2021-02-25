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    Ankara’da bekçi kulübesindeki cinayet aydınlatıldı

    Ankara'nın Sincan ilçesinde taş ocağında yaşanan cinayet jandarma ekipleri tarafından çözüldü.
    • İHA
    • 25.02.2021 - 18:41
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    Ankara’da bekçi kulübesindeki cinayet aydınlatıldı

    Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, taş ocağında bekçilik yapan İ.A. adlı şahsın bir süredir yanında kalan S.O. adlı şahısla birlikte alkol aldıktan sonra tartıştıklarını tespit etti.

    ALKOL ALDIKTAN SONRA ÇIKAN TARTIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ

    Yaşanan tartışma sonrasında S.O isimli vatandaşın İ.A.'yı av tüfeğiyle vurarak öldüğü belirlendi.

    S.O. hakkında adli işlem başlatıldı.

    Ankara’da bekçi kulübesindeki cinayet aydınlatıldı #1

    Ankara’da bekçi kulübesindeki cinayet aydınlatıldı #2

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