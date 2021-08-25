Ankara’da belediye işçisi, altın dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Hüseyen Aktaş, bulduğu içi altın dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı. İşçinin bu davranışı, büyük takdir topladı.

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Hüseyen Aktaş, altın dolu bir cüzdan buldu.

Aktaş, cüzdanı müdürüne verdikten sonra, doğalgaz kartı üzerinden cüzdan sahibinin bilgilerine ulaşıldı.

Cüzdan sahibi olduğu belirlenen Selahattin Murat, eksiksiz bir şekilde cüzdanını teslim aldı.

“HELAL MALMIŞ Kİ GERİ DÖNDÜ”

Pazar günü geç saatlerde cüzdanını kaybettiğini belirten Selahattin Murat, içinde bir adet altın bileklik, bilezik, iki adet doğalgaz kartı ve bir miktar nakit bulunduğunu kaydederek, “Cüzdanımı bulan Pursaklar Belediyesi çalışanına ve belediyemize çok teşekkür ediyorum. Helal malmış ki geri döndü.” sözlerini kaydetti.

“ÇOK ŞÜKÜR TESLİM ETTİK”

Cüzdanı bulan temizlik çalışanı Hüseyen Aktaş ise, şu ifadeleri kullandı:

“Gece vardiyasında çalışırken saat 6 sularında gözüme bu cüzdan çarptı. İndim aşağı ve kontrol ettim. İçinden altın çıktı. Daha sonra temizlik işleri müdürümüze haber verdik. Doğalgaz kartından telefon numarası adres vs. tek tek uğraşıp kendisine ulaştılar. Çok şükür teslim ettik.”