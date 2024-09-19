Ankara'da bıçaklı akraba kavgası: 2 ölü, 4 yaralı
DHA

Ankara'da akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti.

Kalecik ilçesinde fırıncılık yapan akraba iki aile arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

BİRBİRLERİNE BIÇAKLA SALDIRDILAR

Kavganın büyümesi üzerine taraflar bıçakla birbirlerine saldırdı. Aile fertlerinden Fatih Çekirdek ile yeğeni Mücahit Çekirdek hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 ÖLÜ, 4 YARALI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye sevk edildi. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı.

Olayda hayatını kaybeden amca ve yeğeni bugün toprağa verildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis bölgede tekrar yaşanabilecek gerginliğe karşı önlem aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
ensonhaber icon
Büşra Yıldız
Editör