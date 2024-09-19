Ankara'da bıçaklı akraba kavgası: 2 ölü, 4 yaralı

Ankara'da akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti.
Kalecik ilçesinde fırıncılık yapan akraba iki aile arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya döndü.
BİRBİRLERİNE BIÇAKLA SALDIRDILAR
Kavganın büyümesi üzerine taraflar bıçakla birbirlerine saldırdı. Aile fertlerinden Fatih Çekirdek ile yeğeni Mücahit Çekirdek hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
2 ÖLÜ, 4 YARALI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye sevk edildi. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı.
Olayda hayatını kaybeden amca ve yeğeni bugün toprağa verildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis bölgede tekrar yaşanabilecek gerginliğe karşı önlem aldı.
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