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    Ankara'da bıçaklı saldırıya uğrayan doktor yaralandı

    Ankara'da psikolojik rahatsızlığı bulunan bir hasta kendisini uyaran doktor Ertan İskender'i bıçaklayarak yaraladı.
    • AA
    • 27.05.2021 - 23:22
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    Ankara'da bıçaklı saldırıya uğrayan doktor yaralandı

    Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktor Ertan İskender, hastası Bayram N. Tarafından bıçaklandı.

    Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik bölümünde meydana gelen olayda, doktor İskender hastaneye gelerek taşkınlık çıkaran Bayram N.’yi uyardı.

    Bayram N. bunun üzerine yanında getirdiği bıçağı çıkartarak doktor Ertan İskender’i elinden ve belinden bıçakladı.

    SALDIRGAN DAHA ÖNCE DE TAŞKINLIK ÇIKARMIŞ

    Gözaltına alınan Bayram N.’nin psikolojik sorunları olduğu ve herhangi bir rahatsızlığı olmamasına rağmen birkaç haftadır hastaneye gelerek taşkınlık yaptığı öğrenildi.

    BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor Ertan İskender’in bıçaklanması ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekimimiz Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil." dedi.

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