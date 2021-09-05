Sitedeki apartmanlarda meydana gelen çatlaklar, site sakinlerinde endişeye neden oldu. Vatandaşlar, araçlarında sabahlamaya başladı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde, 356 dairenin bulunduğu bir sitedeki apartmanlarda, kolonlar çatlamaya başladı.

Daire içinde de meydana gelen çatlaklar, apartman sakinlerinde endişeye neden oldu.

Binanın yıkılmasından korkan bazı araç sahipleri ise araçlarında sabahlamaya başladı.

“HİÇBİR CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK”

Çatlakların son 1 aydır artmaya başladığını belirten bina sakinlerinden Bayram Koç, “Geceleri yatamıyoruz, çok ses geliyor. Dış kapıları örtemiyoruz. Şu anda hiçbir can güvenliğimiz yok.” ifadelerini kullandı.

Ankara’da bina çatladı, bina sakinleri araçlarında sabahladı VİDEO



“16 DAİRE VAR 16 DAİRE DE SOKAKTA YATIYOR”

Koç, seslerini duyurmak istediklerini belirterek, “Bu binaların yıkılması mı gerekiyor, yenisinin mi yapılması gerekiyor ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Ben 2 gündür arabamda yatıyorum. Battaniyem, yastığım arabamda. Bu binada toplam 16 daire var ve 16 daire de sokakta yatıyor. Buna ne çare varsa artık bunun yapılmasını istiyoruz.” sözlerini kaydetti.