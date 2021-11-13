Ankara'da binlerce sahte kozmetik ürün ele geçirildi

İki ayrı operasyonda, 15 bin 316 adet sahte kozmetik ürün ile 3 milyon 900 bin boş makaron ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, iki gün önce Çankaya ilçesindeki bir operasyonun sonrası çalışmalarını yoğunlaştırdı.

15 BİNDEN FAZLA SAHTE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, aynı ilçede bir depoda daha sahte kozmetik ürün bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine düzenlenen ikinci operasyonda 15 bin 316 sahte kozmetik ürün yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı.

4 MİLYONA YAKIN BOŞ MAKARON

Kaçakçılık suçlarıyla etkin mücadele amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplerin, Etimesgut'ta iki ayrı depoya düzenlediği baskınlarda ise 3 milyon 900 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Şüpheli iki kişi de yakalandı.