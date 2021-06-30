Ankara’da bir binanın temeli kaydı: 5 bina boşaltıldı

Çankaya'da bir binanın temelin kayma meydana geldi. Temeli kayan bina boşaltılırken, çevredeki 4 bina da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ankara'da bir temel kayma vakası daha yaşandı...

Çankaya ilçesi Mektep Sokak'ta, inşaat çalışması nedeniyle 8 katlı Bahar Apartmanı'nın temelinde kayma meydana gelmiş ve 21 apartman tahliye edilmişti.

Ben zer bi olay da Çamlıtepe Mahallesi Tevekküller Sokak'ta yaşanmıştı.

Bu olaylara bir yenisi daha eklendi.

AYNI İLÇEDE 3'ÜNCÜ OLAY

Günebakan Sokak’ta bulunan Ulukürüz Apartmanı’nın, alt kısmında bulunan inşat nedeniyle temelinde kayma meydana geldi.

Ankara’da bir binanın temeli kaydı VİDEO

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5 BİNA BOŞALTILDI

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye Başkentgaz ve sağlık ekibi sevk edildi. Bina tahliye edilirken, Mektep Sokak’ta bulunan 4 bina da tedbir amaçlı boşaltıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, vatandaşların ekiplerin kontrolünde binadan eşyalarını aldıkları görüldü. Olay yerindeki inceleme sürerken, sokaktaki doğal gaz hattı da kapatıldı.

MÜTEAHHİD VE FİRMA YETKİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Temel çalışması yapılan inşaatın müteahhidi K.B. ile taşeron firma yetkilisi gözaltına alındı.

Tahliye edilen bina sakini Hasan Kurtuldu, yaptığı açıklamada, dün yetkili kişilerle görüşüp, inşaatın yanındaki binada çatlaklar oluştuğunu söylediğini belirtti.

"BİNA SAĞLAM, YILIKMAZ"

Yetkililerin de kendisine, "Bina sağlam, yıkılmaz" dediğini ifade eden Kurtuldu, şunları kaydetti:

"Bugün işten sonra eve geldim. Büyük bir ses vardı. Balkondan baktığımda binanın yarısı olduğu gibi gitmiş aşağı doğru. Müteahhidin açgözlülüğü bu. Bir haftadır ufak ufak sarsıntılar oluyordu. Bunu bir haftadır söylediğimiz halde müteahhit bunu dinlemedi. Daha sonra dairelerimizi terk ettik. Müteahhidi kovalayanlar oldu."

Büyükşehir ekipleri, sokakta bekleyişini devam ettiren vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

TAHLİYE DEİLENLERİN BAZILARI MİSAFİRHANEYE YERLEŞTİRİLDİ

Vatandaşların bir kısmı Ankara Büyükşehir Belediyesinin misafirhanelerine yönlendirilirken, bir kısmı yakınlarının yanına gideceklerini bildirdi.

Olay yerine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri de incelemelere başladı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.