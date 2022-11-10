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- Ankara'da bir evde 5 kişinin cansız bedeni bulundu
Ankara'da bir evde 5 kişinin cansız bedeni bulundu
Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir evde Afgan uyruklu 5 şahsın cansız bedeni bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
- 10.11.2022 - 20:32
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Örnek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri ihbar üzerine belirtilen adrese gitti.
Bıçaklanarak öldükleri tespit edildi
Ekipler, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
İHA'nın aktardığına göre bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.
İnceleme başlatıldı
Öte yandan şahısların 1 hafta önce öldürüldüğü tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.