Ankara'da bir evde 5 kişinin cansız bedeni bulundu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir evde Afgan uyruklu 5 şahsın cansız bedeni bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Örnek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri ihbar üzerine belirtilen adrese gitti.

Bıçaklanarak öldükleri tespit edildi

Ekipler, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

İHA'nın aktardığına göre bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

İnceleme başlatıldı

Öte yandan şahısların 1 hafta önce öldürüldüğü tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.