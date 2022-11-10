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    Ankara'da bir evde 5 kişinin cansız bedeni bulundu

    Ankara'da bir evde 5 kişinin cansız bedeni bulundu

    Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir evde Afgan uyruklu 5 şahsın cansız bedeni bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
    • 10.11.2022 - 20:32
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    Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Örnek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

    Polis ekipleri ihbar üzerine belirtilen adrese gitti.

    Bıçaklanarak öldükleri tespit edildi

    Ekipler, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

    İHA'nın aktardığına göre bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

    İnceleme başlatıldı

    Öte yandan şahısların 1 hafta önce öldürüldüğü tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Ankara da bir evde 5 kişinin cansız bedeni bulundu #1

    Ankara da bir evde 5 kişinin cansız bedeni bulundu #2


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