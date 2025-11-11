Ankara'da bir iş yerinde çıkan kavgada silahlar konuştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Davut Çaçan ile Y.Z. ve O.Ü. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle Sincan Fatih Mahallesi’ndeki bir iş yerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ü., belinden çıkardığı tabanca ile Davut Çaçan ve Y.Z.’ye ateş açtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri, Davut Çaçan’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı Y.Z. ise Sincan Araştırma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli O.Ü., polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.