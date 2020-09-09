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    Ankara'da bir kadına otobüs çarptı

    Çankaya ilçesinde bir halk otobüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı.
    • İHA
    • 09.09.2020 - 08:21
    • Güncelleme : 09.09.2020 - 08:21
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    Ankara'da bir kadına otobüs çarptı

    Sabah saatlerinde, Ankara'nın Çankaya ilçesinde yürekler ağıza geldi.

    Çankaya ilçesi Sıhhiye Köprüsünün altında meydana gelen olayda, işe gitmek için yolun karşısındaki otobüs durağına gitmeye çalışan Zeynep M.’ye Berkan S. Yönetimindeki 114-415 hat numaralı halk otobüsü çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle yerde hareketsiz kalan kadın, gözyaşları içerisinde 112 Acil Servis Ekiplerinin gelmesini bekledi.

    Ankara'da bir kadına otobüs çarptı VİDEO

    SÜRÜCÜ BİR AN OLSUN YARALININ BAŞINDAN AYRILMADI

    Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu talihsiz kadın, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Öte yandan otobüs sürücüsü ise yaralı kadının başından bir an olsun ayrılmadı.

    Ankara da bir kadına otobüs çarptı #1

    Ankara da bir kadına otobüs çarptı #2

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