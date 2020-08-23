Ankara'da bir kargo firmasının deposunda yangın çıktı

Yenimahalle ilçesinde bir kargo şirketin deposunda çıkan yangında 15 TIR ve 10 dağıtım aracı hasar gördü.

Saat 20.00 sıralarında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde UPS firmasına ait depoda Nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Kısa süre içerisinde rüzgarında etkisiyle büyüyen yangında, alevleri gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

ZAMAN ZAMAN PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken zaman zamanda patlamalar meydana geldi.

Jandarma ekipleri patlamalara karşı çevre güvenliğini alırken, itfaiye erleri yaklaşık 2 saat süren müdahaleler sonucunda alevleri kontrol altına alındı.

Olası bir durumda müdahale etmek için ambulanslar ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) de hazır beklediği yangında,15 TIR ve 10 dağıtım aracı hasar gördü.

Hafta sonu olması nedeniyle kargo şirketinde çalışanın bulunmaması büyük bir facianın önüne geçti.

İtfaiye ve jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.





ABB'DEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) kargo şirketinden çıkan yangınla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Ankara İtfaiyesi, Yenimahalle'de bir kargo şirketinin aktarma merkezinde çıkan yangına 9 dakika sonra müdahalede bulunmaya başlamıştır.

Yangına Ankara İtfaiyesi'nin 15 itfaiye aracı ve 45 personeli müdahalede bulunmuş; bu ekipler ASKİ, ANFA ve Fen İşleri'nden tanker desteği almıştır. Olay yerinde kargo eşyası bulunan 15 TIR ve 10 dağıtım aracı ile kapalı depo alanı hasar görmüştür.

Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen vatandaş ya da personel bulunmamaktadır” denildi.



