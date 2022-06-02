Ankara'da bir kişi arazi anlaşmazlığı yaşadığı 3 kişiyi bacağından vurdu

Ankara'da bir kişi arazi anlaşmazlığı yaşadığı 3 kişiyi bacağından vurdu

Ankara Beypazarı'nda Ahmet T., arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada aynı aileden 3 kişiyi silahla bacağından vurarak yaraladı.

Saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Beypazarı ilçesi Oymaağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ahmet T. ile İ.A., E.A. ve H.H.A. arasında iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

3 kişiyi bacağından vurdu

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T., üzerindeki tabancayla aynı aileden İ.A., E.A. ve H.H.A.'yı bacaklarından vurdu. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Tutuklandı

Ahmet T. ise jandarmaya teslim oldu. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ahmet T.'nin ateş açtığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ankara'da bir kişi arazi anlaşmazlığı yaşadığı 3 kişiyi bacağından vurdu VİDEO





