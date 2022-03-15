Ankara'da bir kişi, babası ve 3 kişiyi öldüren şahsın babasını öldürdü

Ankara'da bir kişi, babası ve 3 kişiyi öldüren şahsın babasını öldürdü

Ankara'da Ramazan Selvi, geçen yıl aralarında babasının da olduğu 4 kişi öldüren Ali Demir'in babasını, yolda yürürken tabancayla vurdu.

Ankara'da öğle saatlerinde Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Polatlı Caddesi’nde meydana gelen olayda Ramazan Selvi, Aksaray'da geçen yıl aralarında babası Rıza Selvi'nin de bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğü olayın faili olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ali Demir'in babası Mehmet Ali Demir'e, bulunduğu otomobilden tabancayla ateş açtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Mehmet Ali Demir, kanlar içinde yere yığıldı. Mehmet Ali Demir, çağırılan ambulansla Sincan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demir, doktorların tüm cabasına karşın kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra otomobille kaçan Ramazan Selvi, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ramazan Selvi, emniyette verdiği ifadesinde, Mehmet Ali Demir'in oğlu Ali Demir'in geçen yıl aralarında babası Rıza Selvi'nin de bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğü olayın faili olduğunu, bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.

Ramazan Selvi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.