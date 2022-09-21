Petrol
91.14
0.57%
Euro
18.1572
-0.53%
Dolar
18.3255
0.04%
Altın
984.36
0.44%
Borsa
3257
0.00%
Bitcoin
358.538
1.86%
BTXN Coin
8.04
4.41%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Ankara'da bir kişi başına taşla vurularak öldürüldü

    Bir genç, sabah saatlerinde alkollü halde tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü. Katil zanlısını bekçi yakalarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 21.09.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 17:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da bir kişi başına taşla vurularak öldürüldü

    Ankara'nın Keçiören ilçesi Ufuktepe Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde alkollü oldukları iddia edilen Emre G. ile Murat Dadaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Sabah saatlerinde kavgaya dönüşen olayda Emre G., yolda bulunan kaldırım taşı ile eniştesinin başına vurdu.

    Kaldırım taşıyla öldürdü

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Murat Dadaş, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Ankara da bir kişi başına taşla vurularak öldürüldü #1

    Bekçi yakaladı

    Dadaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Olay yerinden geçen bekçi tarafından etkisiz hale getirilen Emre G. ise gözaltına alındı.

    Ankara da bir kişi başına taşla vurularak öldürüldü #2

    “Yapma, etme diye bağırdık”

    DHA’ya konuşan görgü tanığı Oğuz Kaan Karaca, “Saat 06.00 sıralarında tartışmaya başladılar. Biri yerde yatarken diğeri kafasına birkaç kere vurdu. Daha sonra taşla kafasına vurdu birkaç kere. Biz balkondan 'Yapma, etme' diye bağırdık. Karşı duraktan da bağırdılar. Zaten ölen kişi bayılmıştı. Hareketsiz şekilde yatıyordu. Biz aşağı inene kadar olay bitti. Belediye otobüsü geliyordu o esnada. Otobüste olan bir bekçi inerek hemen müdahale etti. Daha sonra da zaten polis ekipleri geldi.” dedi.

    Ankara da bir kişi başına taşla vurularak öldürüldü #3

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Irit Lillian is Israel’s new ambassador to Turkey
    Turkey

    Irit Lillian is Israel’s new ambassador to Turkey

    Teröristlerin köy baskınında şehit ettiği 12 kişi anıldı
    3. Sayfa

    Teröristlerin köy baskınında şehit ettiği 12 kişi anıldı

    Görüş Bildir