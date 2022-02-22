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    Ankara'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü

    Ankara'da 2 çocuk annesi Gülsüm Kuyar, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Kuyar tarafından, temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklanarak öldürüldü.
    • DHA
    • 22.02.2022 - 00:42
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    Ankara'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü

    Akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda meydana gelen olaayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, öğrenciler çıktıktan sonra boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı okula gitti.

    ÇALIŞTIĞI OKULDA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

    Burada bir süre konuşan çift daha sonra tartışmaya başladı. Ardından Mehmet Kuyar, Gülsüm Kuyar'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülsüm Uyar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    ŞÜPHELİ KOCA ARANIYOR

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Mehmet Kuyar'ın yakalanması için çalışması başlattı.

    Ankara da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü #1

    Ankara da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü #2

     


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